Портрет тренера сборной России Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе (Северная Осетия), специалист является уроженцем данного региона. Об этом ТАСС сообщил организатор проекта, руководитель агентства "Новатек Арт" Иван Пантелеев.

Черчесов рассказал, почему на Евро играть сложнее, чем на чемпионатах мира

"Портрет Станислава Черчесова изображен на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе. Высота рисунка - 15 метров, ширина - 16. Сегодня мы завершили работу", - сказал Пантелеев.

На рисунке Черчесов изображен в спортивной футболке с изображением герба России на фоне достопримечательностей Владикавказа. Район, где появилось граффити - один из самых густонаселенных. Таким способом жители Северной Осетии решили поддержать земляка и его команду на играх в чемпионате Европы по футболу.

Граффити с изображениями футболистов сборной также появятся в городах Братск (Иркутская область) и Балашиха.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).