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Евро-2020

Сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Петербург на Евро

По индивидуальной программе продолжает заниматься защитник Федор Кудряшов
© Альберт Стародубцев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Санкт-Петербург, где 12 июня ей предстоит сыграть первый матч чемпионата Европы с командой Бельгии. Тренировка на стадионе "Петровский" началась в полдень.

Утром в четверг российские футболисты тренировались на базе в подмосковном Новогорске и тем же вечером отправились в Санкт-Петербург, где разместились в одном из отелей в центре города.

По индивидуальной программе продолжает заниматься защитник Федор Кудряшов, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной 5 июня перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

Ранее в пятницу стало известно, что от сборной из-за положительного результата теста на коронавирус отцеплен полузащитник Андрей Мостовой. На его место вызван защитник Роман Евгеньев, он присоединится к команде позднее.

Вечером на поле "Петровского" проведет тренировку команда Бельгии. Матч группового этапа чемпионата Европы между командами России и Бельгии начнется в 22:00 мск 12 июня.

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