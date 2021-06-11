Евгеньев заменил выбывшего из-за коронавируса Мостового в заявке сборной России на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защитник "Динамо" Роман Евгеньев заменил полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в заявке сборной России по футболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

"В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева", - говорится в сообщении.

Ранее по два случая заражения коронавирусом зафиксировали в сборных Испании и Швеции.

Евгеньеву 22 года, он является воспитанником московского "Динамо", за главную команду которого выступает с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 29 матчей. На его счету один матч за сборную России - в ноябре 2020 года против сборной Сербии (0:5) в рамках Лиги наций. В марте он играл за сборную России на молодежном чемпионате Европы, где команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теперь в заявке национальной команды восемь защитников: Евгеньев, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков и Федор Кудряшов, который перед товарищеским матчем с командой Болгарии (1:0) 5 июня получил травму икроножной мышцы и пока тренируется по индивидуальной программе.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.