Матыцин надеется, что Мостовой останется единственным заболевшим COVID-19 в сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что футболист сборной России Андрей Мостовой станет единственным заразившимся коронавирусом в составе команды во время чемпионата Европы. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу стало известно, что защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

"Необходимо соблюдать меры безопасности. Будем надеяться, что этот случай будет единственным", - сказал Матыцин.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). На счету Евгеньева один матч за сборную России - в ноябре 2020 года против сборной Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.