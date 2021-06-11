Пименов: сборная России спокойно может бороться за выход из группы на Евро

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна спокойно бороться за выход в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе московского "Локомотива" и бывший футболист национальной команды Руслан Пименов.

Сборная России по футболу провела первую тренировку после прибытия в Петербург на Евро

5 июня сборная России переиграла команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом чемпионата Европы.

"Ничему не удивлен в окончательной заявке команды, Станислав Черчесов (главный тренер национальной команды - прим. ТАСС) разбирается сам и видит, кто на сегодняшний день лучше готов, - сказал Пименов. - Поэтому выбор пал на тех игроков, которых он вызвал. Состав можно назвать оптимальным, главное, чтобы все были без травм, вызвали сильнейших, а результат даст ответы на наши вопросы".

"Однозначно нужен выход из группы, остальное - посмотрим. Способна ли команда выйти из группы? Почему нет, явным фаворитом группы является сборная Бельгии, а мы спокойно можем бороться, несмотря на такую сильную команду Дании", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).