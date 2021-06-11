В Москве стартовал прием заявок волонтеров чемпионата мира по пляжному футболу -2021

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Запуск волонтерской программы к чемпионату мира 2021 года по пляжному футболу состоялся в пятницу в Москве. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади в "Лужниках".

"Волонтеры имеют первостепенное значение для успеха соревнований ФИФА, и мы очень благодарны всем, кто решит претендовать на такую важную позицию. Это уникальная возможность познакомиться с внутренней организацией чемпионата мира по футболу, поэтому мы с нетерпением ждем людей, которые хотели бы насладиться чемпионатом мира по пляжному футболу - 2021 вместе с нами", - заявил глава департамента по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярза.

Волонтеры получат специальную экипировку, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное питание, а также сувенирную продукцию и подарки от партнеров турнира. Также все волонтеры будут регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Зарегистрироваться желающие смогут на официальном сайте РФС, после чего кандидатам будет необходимо пройти онлайн-интервью. Отбор волонтеров будет проходить до 30 июня, а старт волонтерской программы стартует 9 августа, обучение волонтеров - 9-15 августа, окончание программы - 15 августа.