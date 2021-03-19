"Играть с позиции силы". Как сборная России по пляжному футболу готовится к домашнему ЧМ

Главный тренер национальной команды Михаил Лихачев в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал нюансы подготовки сборной к турниру, который впервые пройдет в России — уже через пять месяцев

Решение о том, что 21-й в истории чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России, было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае в октябре 2019 года. Конкурентами в борьбе за право провести мировое первенство — 2021 были Чили и Сальвадор. Тогда член совета международной федерации Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС отметил, что победа российской заявки была одержана с приличным отрывом. До завершения 2019 года сборная России приняла участие в Межконтинентальном кубке в Дубае и чемпионате мира в Парагвае, заняв на этих турнирах четвертое и третье места соответственно. В расписании матчей команды на 2020 год начиная с апреля значились шесть окон, во время которых должны были пройти два международных турнира, два этапа и Суперфинал Евролиги, а также очередной розыгрыш Межконтинентального кубка. Ни один из них не состоялся из-за пандемии коронавируса. Помимо общечеловеческих проблем тренерский штаб и игроки сборной России столкнулись с профессиональной — команда лишилась возможности в соревновательном режиме готовиться к домашнему чемпионату мира. Только в конце июля — начале августа удалось провести учебно-тренировочный сбор, после чего образовалась еще одна пауза длиной почти в шесть с половиной месяцев.

Состав сборной России на февральский сбор Вратари: Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко ("Локомотив"), Станислав Кошарный ("Локомотив"), Павел Баженов ("Спартак").

Полевые игроки: Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Андрей Котенев (все "Спартак"), Федор Земсков, Андрей Новиков, Остап Федоров, Борис Никоноров (все "Локомотив"), Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Владислав Жариков (все "Кристалл"), Николай Крышанов (МТ-Групп), Виктор Крышанов ("Лекс"). Продолжение

На него были вызваны 18 игроков — четыре вратаря и 14 полевых. Для большинства пляжников этот сбор хоть и был особенным ввиду редкости их в последнее время, но для двух из них его можно назвать настоящим событием. Так, вратарь "Локомотива" Денис Пархоменко до этого довольно редко вызывался в национальную команду. А для футболиста "Спартака" Андрея Котенева это приглашение в сборную и вовсе стало первым. За первый сбор в 2021 году — твердая четверка Главный тренер Михаил Лихачев в разговоре с ТАСС отметил, что сбор, по его мнению, прошел очень продуктивно. "Ребята соскучились и по атмосфере в сборной, и по друг другу, — сказал он. — Хорошо потренировались, посмотрели большую группу кандидатов в национальную команду. Все намеченные задачи на этот сбор нам удалось выполнить в полном объеме. Первый шаг в подготовке к чемпионату мира был сделан. От этого и будем отталкиваться в наших дальнейших мероприятиях, учебно-тренировочных сборах и, надеюсь, международных турнирах, которые все-таки состоятся в этом году". Специалист отметил, что его приятно удивила форма игроков после вынужденного простоя на уровне национальной команды. "Честно говоря, ожидал худшей картины, чем та, которая в итоге была. Ребята — молодцы! Быстро втянулись в работу и смогли в большей части порадовать тренерский штаб. Понятно, что столь долгое отсутствие совместной работы в национальной команде все равно сказывалось. Думаю, что для первого раза можно поставить нашей команде твердую четверку", — сказал Лихачев.

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В сентябре прошлого года Лихачев в разговоре с ТАСС отмечал, что, как правило, длительный простой сильно бьет по возрастным игрокам. А таковых в составе сборной России немало. На вопрос о том, нашлось ли подтверждение тем словам, главный тренер ответил: "Если говорить в целом, картина более-менее нормальная. Были те, кто удивил со знаком плюс, но были и те, кому еще надо немного поработать над своим функциональным состоянием. Ряд ребят, к сожалению, перенес ковид. Это так или иначе накладывает свой отпечаток на общую картину. Если не называть имен, переболели порядка пяти-семи человек". Рассуждая об омоложении состава, собеседник агентства отметил, что на первом учебно-тренировочном сборе было достаточное количество молодых игроков. Из 18 футболистов, приглашенных на февральский сбор, шестеро моложе 30 лет, а Пархоменко и вовсе 22 года. Самым возрастным игроком является капитан команды Антон Шкарин, которому в ноябре исполнится 39 лет. Принимая во внимание приличный возраст Шкарина, было решено уточнить, кто именно будет капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира. Ответ Лихачева развеял минимальные сомнения: "Все покажут сборы, но капитан у нашей команды есть — это Антон Шкарин. Если его силы, здоровье и физическое состояние позволят ему играть за сборную, то более лучшего капитана сложно придумать". Неопределенность при подготовке к турниру По словам Лихачева, на первом сборе занятия в большей степени носили тактический характер. "Пытались заниматься позиционной атакой, потому что те требования, которые у нас есть, должны выполняться полностью, — подчеркнул он. — Где-то мы оставляем пространство для импровизации, но все-таки должна быть поставленная игра. Если игру в обороне, на мой взгляд, нам удастся поставить гораздо быстрее, в каждом сборе мы будем уделять внимание позиционной атаке, потому что домашний чемпионат мира подразумевает то, что мы должны в большей части матчей играть с позиции силы. Именно в этом игровом аспекте хочется выглядеть очень хорошо". Помимо двух сборов, которые пройдут непосредственно перед чемпионатом мира в августе, сборная России планирует собираться в среднем раз в месяц. "Мы планируем встречаться и проводить учебно-тренировочные сборы или товарищеские матчи. Надеюсь, что у нас будет возможность сыграть какие-то турниры или хотя бы товарищеские матчи с другими национальными командами", — добавил главный тренер, отметив, что переговоры с потенциальными соперниками ведутся и пока нет договоренностей по конкретным матчам.

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"Все непросто, с учетом сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса в мире. Мы надеемся, что к первой половине апреля мы сможем ответить на большинство организационных вопросов в этом отношении. У нас стояла задача провести 10−12 контрольных матчей до чемпионата мира. Думаю, больше не получится точно. Могу сказать, что в апреле мы планируем принять участие в традиционном международном турнире в Санкт-Петербурге InterCup, но пока не знаем, какой там будет состав участников. Понятно, что для нашей команды наличие пяти матчей, которые мы там гарантированно сыграем, — это большое подспорье", — добавил Лихачев. Специалист отметил, что в конце марта должен был состояться Межконтинентальный кубок в Дубае, но у него есть информация о том, что эпидемиологическая ситуация усложнилась и турнир перенесен на неопределенный срок. "Будем стараться с кем-то играть. Пока не могу рассказать, но ведутся переговоры с некоторыми командами. Может быть, кому-то удастся доехать в Москву и поиграть. Все непросто по известным причинам, но мы не сидим сложа руки — стараемся даже в этих непростых условиях найти возможности для максимально успешной подготовки команды", — резюмировал Лихачев. Кто сыграет на ЧМ-2021 по пляжному футболу По состоянию на март 2021 года известен только один участник чемпионата мира по пляжному футболу — это сборная России. Еще 15 команд из шести конфедераций определятся позднее. От Африканской конфедерации футбола на чемпионате мира в России выступят две сборные, ими станут финалисты Кубка африканских наций, который пройдет с 23 по 29 мая 2021 года в Сенегале. Кубок Азии — 2021 был отменен. Три команды-участницы от Азиатской конфедерации футбола будут определены позднее. Способ, которым это будет сделано, не уточняется.

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