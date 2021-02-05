Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Бухлицкий завершил карьеру

ТАСС, 5 февраля. Бывший вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

"Легенда сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил профессиональную карьеру. Спасибо за все, великий", - говорится в сообщении.

Бухлицкому 38 лет, карьеру в пляжном футболе он начал в 2005 году. В его активе победы на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, также он по два раза выигрывал Межконтинентальный кубок, Кубок Европы, Евролигу и еще один раз - Европейские игры. С 2018 года является тренером вратарей национальной команды.

На клубном уровне он представлял российские "Строгино", "Крылья Советов", "Локомотив" и "Дельту", в Испании выступал за "Барселону".