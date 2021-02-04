РФС не получал уведомлений от ФИФА о возможном переносе ЧМ по пляжному футболу в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал уведомлений от Международной федерации футбола (ФИФА) о возможном переносе чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России. Об этом на пресс-конференции по итогам конференции РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

Дюков считает, что Россия сохранит право провести чемпионат мира по пляжному футболу

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

"Мы готовимся к проведению чемпионата мира по пляжному футболу. Не получали никаких уведомлений от ФИФА о том, что могут быть какие-то изменения", - сказал Дюков.

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые в истории должен пройти в России с 19 по 29 августа.