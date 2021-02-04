{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

РФС не получал уведомлений от ФИФА о возможном переносе ЧМ по пляжному футболу в России

Турнир должен пройти в России с 19 по 29 августа
Глава РФС Александр Дюков Илья Питалев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал уведомлений от Международной федерации футбола (ФИФА) о возможном переносе чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России. Об этом на пресс-конференции по итогам конференции РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

На эту тему
Дюков считает, что Россия сохранит право провести чемпионат мира по пляжному футболу

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

"Мы готовимся к проведению чемпионата мира по пляжному футболу. Не получали никаких уведомлений от ФИФА о том, что могут быть какие-то изменения", - сказал Дюков.

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые в истории должен пройти в России с 19 по 29 августа.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Фигурное катание
Фигурист Семененко планирует принять участие в финале Кубка России
В четверг спортсмен стал победителем юниорского первенства России
Читать полностью