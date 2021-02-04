РФС не получал уведомлений от ФИФА о возможном переносе ЧМ по пляжному футболу в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал уведомлений от Международной федерации футбола (ФИФА) о возможном переносе чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России. Об этом на пресс-конференции по итогам конференции РФС сообщил президент организации Александр Дюков.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.
"Мы готовимся к проведению чемпионата мира по пляжному футболу. Не получали никаких уведомлений от ФИФА о том, что могут быть какие-то изменения", - сказал Дюков.
Чемпионат мира по пляжному футболу впервые в истории должен пройти в России с 19 по 29 августа.