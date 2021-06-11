Футболист сборной Бельгии Витсель не сыграет против команды России на Евро

ТАСС, 11 июня. Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Бельгии.

Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом принял решение, что Витсель останется в Бельгии, где продолжит восстановление от травмы.

Встречу также пропустит Кевин де Брёйне, продолжающий восстановление от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Челси", в котором лондонский клуб обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Матч между сборными России и Бельгии состоится 12 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. Также бельгийцам на групповом этапе предстоит сыграть с командами Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).

Витселю 32 года, он выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За это время футболист по разу выиграл чемпионат России и Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка России. Также полузащитник играл за бельгийский "Стандард", португальскую "Бенфику", китайский "Тяньцзинь". В прошедшем сезоне игрок дортмундской "Боруссии" Витсель принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, но не отметился результативными действиями.