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Евро-2020

Футболист сборной Бельгии Витсель не сыграет против команды России на Евро

Бывший полузащитник "Зенита" продолжает восстановление от травмы, как и игрок "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне
Аксель Витсель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Аксель Витсель
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Бельгии.

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Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом принял решение, что Витсель останется в Бельгии, где продолжит восстановление от травмы.

Встречу также пропустит Кевин де Брёйне, продолжающий восстановление от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Челси", в котором лондонский клуб обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Матч между сборными России и Бельгии состоится 12 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. Также бельгийцам на групповом этапе предстоит сыграть с командами Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).

Витселю 32 года, он выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За это время футболист по разу выиграл чемпионат России и Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка России. Также полузащитник играл за бельгийский "Стандард", португальскую "Бенфику", китайский "Тяньцзинь". В прошедшем сезоне игрок дортмундской "Боруссии" Витсель принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, но не отметился результативными действиями.

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