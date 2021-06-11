Черчесов заявил, что Марио Фернандес набрал кондиции и готов сыграть с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подошел к матчу чемпионата Европы с бельгийцами, набрав все необходимые кондиции. Об этом главный тренер россиян Станислав Черчесов рассказал журналистам.

Фернандес рассказал, что хорошо себя чувствует после повреждения и готов сыграть на Евро

Матч первого тура группы В Бельгия - Россия пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня и начнется в 22:00 мск.

"Марио уже набрал кондиции. Что касается Черышева, то он не набрал еще пары процентов: от тренировки к тренировке Денис превращается в боевую единицу", - сказал он.

Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области перед вылетом на сбор национальной команды в Австрию, который прошел с 22 по 31 мая. Защитник пропустил товарищескую игру сборной России с поляками (1:1) 1 июня, но принял участие в матче против болгар (1:0) 5 июня, сыграв 18 минут.