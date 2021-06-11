Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с бельгийцами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Российские футболисты в матче с бельгийцами на чемпионате Европы не будут играть однообразно. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на Евро заявил ее капитан Артем Дзюба.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

"Волнение есть, оно приятное, потому что это значимый турнир, - сказал Дзюба. - Как и любому игроку, хотелось бы забить, но на первом месте остается команда. Надо набирать очки, а остальное придет, если буду хорошо и грамотно играть".

"Мы не только верхом играем, через забросы. Действуем по ситуации: можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали", - добавил он.