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Евро-2020

Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с бельгийцами на Евро

Капитан отметил, что сборная России готова к различным сценариям стартовой игры турнира
Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
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Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Российские футболисты в матче с бельгийцами на чемпионате Европы не будут играть однообразно. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на Евро заявил ее капитан Артем Дзюба.

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"Волнение есть, оно приятное, потому что это значимый турнир, - сказал Дзюба. - Как и любому игроку, хотелось бы забить, но на первом месте остается команда. Надо набирать очки, а остальное придет, если буду хорошо и грамотно играть".

"Мы не только верхом играем, через забросы. Действуем по ситуации: можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали", - добавил он.

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Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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