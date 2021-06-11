{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Президент УЕФА надеется, что ни один из матчей Евро не будет перенесен из-за коронавируса

Александер Чеферин считает, что необходимо адаптироваться к существующим условиям, чтобы довести турнир до конца
Президент УЕФА Александер Чеферин EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Описание
Президент УЕФА Александер Чеферин
© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ТАСС, 11 июня. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин надеется, что ни один из матчей чемпионата Европы не будет перенесен из-за коронавируса. Комментарий главы УЕФА приводит агентство Франс Пресс (АФП).

На эту тему
Футбол против коронавируса. Евро постарается заставить болельщиков забыть о пандемии
Футбол против коронавируса.

"Я не думаю, что матчи будут отложены, в "пузырях" все действительно строго. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но я вполне уверен, что все будет хорошо", - заявил Чеферин.

Президент УЕФА заметил, что проведение матчей чемпионата Европы в разных странах с поездками, затрудненными пандемией, - это явление, к которому нужно адаптироваться, чтобы турнир прошел до конца.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Теги
Евро-2020
Футбол в России
Футболист Даниил Уткин перешел в "Ахмат"
Игрок будет выступать в клубе на правах аренды
Читать полностью