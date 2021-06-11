Президент УЕФА надеется, что ни один из матчей Евро не будет перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 11 июня. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин надеется, что ни один из матчей чемпионата Европы не будет перенесен из-за коронавируса. Комментарий главы УЕФА приводит агентство Франс Пресс (АФП).

"Я не думаю, что матчи будут отложены, в "пузырях" все действительно строго. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но я вполне уверен, что все будет хорошо", - заявил Чеферин.

Президент УЕФА заметил, что проведение матчей чемпионата Европы в разных странах с поездками, затрудненными пандемией, - это явление, к которому нужно адаптироваться, чтобы турнир прошел до конца.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.