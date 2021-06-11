Евгеньев прибыл в расположение сборной России для участия в чемпионате Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев, заменивший в заявке команды на чемпионат Европы полузащитника Андрея Мостового, прибыл в Санкт-Петербург. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

Тренерский штаб принял решение об изменении заявки в пятницу в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового. В заявку сборной России на чемпионат Европы включены 26 человек.

Евгеньеву 22 года, он является воспитанником московского "Динамо", за главную команду которого выступает с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 29 матчей. На его счету один матч за сборную России - в ноябре 2020 года против сборной Сербии (0:5) в рамках Лиги наций. В марте он играл за сборную России на молодежном чемпионате Европы, где команда не сумела преодолеть групповой этап.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.