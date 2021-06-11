Куртуа: случай заражения ковидом в сборной России не пугает бельгийских футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Бельгийская команда не переживает по поводу того, что в российской сборной зафиксирован случай заражения новой коронавирусной инфекцией накануне очного матча на чемпионате Европы. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа.
В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования полузащитника Андрея Мостового тренерский штаб сборной России в пятницу принял решение включить вместо него в заявку на чемпионат Европы защитника Романа Евгеньева.
"Нет, нас это не пугает, - сказал Куртуа. - За последний год таких случаев было множество, случаи заражения коронавирусом фиксировались во многих лигах. Для него [Мостового] это, безусловно, печально, но я уверен, что мы защищены. Не вижу тут никакой проблемы".
Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Для команд эта игра станет первой на турнире.
"Да, мы уже играли друг с другом, но опыт предыдущих матчей не дает нам никакого особого преимущества. Все в порядке: мы видели наших соперников и мы готовы к завтрашнему матчу", - отметил голкипер, выступающий за мадридский "Реал".
"Мы еще более голодны до побед и хотим завоевать трофей, мы сделаем все для победы в первой игре, это очень важно", - добавил игрок сборной, которая занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).