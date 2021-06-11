{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Куртуа: случай заражения ковидом в сборной России не пугает бельгийских футболистов

Встреча между командами пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Бельгийская команда не переживает по поводу того, что в российской сборной зафиксирован случай заражения новой коронавирусной инфекцией накануне очного матча на чемпионате Европы. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа.

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования полузащитника Андрея Мостового тренерский штаб сборной России в пятницу принял решение включить вместо него в заявку на чемпионат Европы защитника Романа Евгеньева.

"Нет, нас это не пугает, - сказал Куртуа. - За последний год таких случаев было множество, случаи заражения коронавирусом фиксировались во многих лигах. Для него [Мостового] это, безусловно, печально, но я уверен, что мы защищены. Не вижу тут никакой проблемы".

На эту тему
Футболист сборной Бельгии Витсель не сыграет против команды России на Евро
Футболист сборной Бельгии Витсель не сыграет против команды России на Евро

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Для команд эта игра станет первой на турнире.

"Да, мы уже играли друг с другом, но опыт предыдущих матчей не дает нам никакого особого преимущества. Все в порядке: мы видели наших соперников и мы готовы к завтрашнему матчу", - отметил голкипер, выступающий за мадридский "Реал".

"Мы еще более голодны до побед и хотим завоевать трофей, мы сделаем все для победы в первой игре, это очень важно", - добавил игрок сборной, которая занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Теги
Евро-2020
Футбол в России
Футбольный клуб "Локомотив" подписал новые контракты с тренерами Лоськовым и Пашининым
Тренер Саркис Оганесян покинул команду в связи с истечением срока контракта
Читать полностью