Куртуа: случай заражения ковидом в сборной России не пугает бельгийских футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Бельгийская команда не переживает по поводу того, что в российской сборной зафиксирован случай заражения новой коронавирусной инфекцией накануне очного матча на чемпионате Европы. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа.

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования полузащитника Андрея Мостового тренерский штаб сборной России в пятницу принял решение включить вместо него в заявку на чемпионат Европы защитника Романа Евгеньева.

"Нет, нас это не пугает, - сказал Куртуа. - За последний год таких случаев было множество, случаи заражения коронавирусом фиксировались во многих лигах. Для него [Мостового] это, безусловно, печально, но я уверен, что мы защищены. Не вижу тут никакой проблемы".