Определились претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

"Каролина" под руководством Бриндамора заняла первое место в Центральном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, набрав наибольший процент от возможных очков в истории клуба (71,4). Впервые с сезона-2005/06 "Каролина" выиграла свой дивизион. Во втором раунде плей-офф команда проиграла "Тампе" со счетом в серии 1-4.

"Миннесота" заняла третье место в Западном дивизионе и также набрала наибольший процент очков по итогам регулярного чемпионата в истории клуба (67). Под руководством Эвасона команда добилась лучшего показателя в истории по количеству заброшенных шайб в среднем за матч (3,21). Лучшим снайпером команды с 27 шайбами стал российский нападающий Кирилл Капризов, который номинирован на приз лучшему новичку сезона. В первом раунде плей-офф "Миннесота" в семиматчевой серии проиграла "Вегасу".

"Флорида" также побила рекорд клуба по средней результативности (3,36 шайбы за игру) и проценту набранных очков (70,5). Команда заняла второе место в Центральном дивизионе, но в первом раунде плей-офф в шести матчах уступила "Тампе". Кенневилль уже становился обладателем приза лучшему тренеру по итогам сезона-1999/00, когда возглавлял "Сент-Луис".

Приз лучшему тренеру сезона вручается с 1974 года, он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в "Детройте" на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза), он выигрывал награду в качестве наставника "Монреаля" (1989), "Торонто" (1993) и "Бостона" (1998).