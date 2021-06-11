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Евро-2020

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу прошла в Риме

В стартовом матче турнира встречаются сборные Италии и Турции
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Описание
© EPA-EFE/Andrew Medichini
© EPA-EFE/Ettore Ferrari
© EPA-EFE/Alberto Lingria
© EPA-EFE/Andrew Medichini
© EPA-EFE/Ettore Ferrari
© EPA-EFE/Andrew Medichini
© EPA-EFE/Andrew Medichini
© EPA-EFE/Andrew Medichini

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата Европы по футболу состоялась на Олимпийском стадионе в Риме перед первым матчем турнира между сборными Италии и Турции, который начался в 22:00 мск.

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Церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой. Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны - участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты.

После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы "Турандот". Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира помимо Рима примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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