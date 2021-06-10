Маски, бронирование и сертификация: Рим возвращается к жизни до коронавируса с Евро-2020

РИМ, 10 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская столица принимает первый матч чемпионата Европы по футболу на оптимистической волне. Как говорят представители оргкомитета итальянской части турнира, Евро-2020 станет первым важнейшим сигналом возвращения к нормальной жизни после начала пандемии коронавируса. Матчи в Италии пройдут 11, 16, 20 июня и 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Как и в других городах проведения матчей Евро-2020, в Риме подготовлена насыщенная сопутствующая программа. При улучшении эпидемиологических данных в Италии особое внимание уделяется санитарной безопасности, поэтому ограничения сохраняются достаточно строгие. Тем не менее 11 июня начнется первое большое массовое мероприятие перед Олимпиадой в Токио, указывают в оргкомитете.

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На стадионе При согласии правительства Италии для матчей Евро-2020 было сделано исключение из действующего правила о допуске до 1 тыс. зрителей на спортивные состязания на открытом воздухе: на Олимпийский стадион смогут пройти почти 16 тыс. болельщиков. Все - по заранее приобретенным билетам, которые прошли процедуру жеребьевки из-за сокращения мест до 25% от вместимости стадиона. Как накануне старта первенства сообщили организаторы, есть еще возможность приобрести билеты на матч между сборными Италии и Уэльса 20 июня, при этом устроители предупреждают об опасности спекуляций, им поступают сообщения о перепродажах билетов по завышенной в несколько раз стоимости. Искать билеты необходимо только в официальных аккаунтах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако одного билета недостаточно. При входе на стадион необходимо вместе с удостоверением личности предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. При этом для болельщиков, приехавших из стран вне ЕС и шенгенской зоны (а также Великобритании и Израиля), в Италии предусмотрен двухнедельный карантин. "Мы подчиняемся действующим нормам, и для болельщиков всех стран, на граждан которых распространяется требование карантина, он также действителен", - пояснили представители оргкомитета. При этом они уточнили, что на делегации и персонал сборных распространяется "специальный протокол", предусмотренный и согласованный с УЕФА и властями.

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