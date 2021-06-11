В Петербурге открыли "Футбольную деревню" Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Официальное открытие "Футбольной деревни" для болельщиков чемпионата Европы состоялось на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Церемония открытия предварила первый матч турнира между сборными Турции и Италии в Риме, трансляция которого проходит на больших экранах, передает корреспондент ТАСС из фанатской зоны.

"Спасибо вам за веру, с которой мы сегодня здесь вместе, за то, что чемпионат состоится, за веру в команду, которая занималась подготовкой к этому большому празднику, но очень сложному событию. Спасибо вам за любовь к городу, в который мы имеем честь и радость всегда приезжать", - поприветствовал болельщиков на церемонии открытия министр спорта РФ Олег Матыцин.

Традиционно перед сценой были пронесены флаги стран, сборные которых участвуют в чемпионате Европы, а на самой сцене первый мяч был символически разыгран между бывшим вратарем "Зенита" Вячеславом Малафеевым и юниором Самсоном. Почетные гости церемонии открытия расписались на этом мяче. Всего ведущие мероприятия обещают 29 автографов на мяче, после чего, по их словам, он либо будет запущен болельщикам, либо отправится в музей в качестве экспоната.

"Футбольная деревня" на Конюшенной площади будет работать с 11 июня по 11 июля, вход в фан-зону для болельщиков будет открыт с 12:00 до 23:55, информация о режиме работе размещена на отдельных стендах на площади. Для гостей чемпионата на Конюшенной площади предусмотрены пункты питания, площадки для мини-футбола, тематические аттракционы для детей и взрослых. На входе в фан-зону проводится измерение температуры, на территории дежурят бригады скорой помощи.

На время проведения Евро-2020 движение транспорта в районе Конюшенной площади и набережной канала Грибоедова ограничено. Организаторы матчей в Санкт-Петербурге напоминают, что на территории "Футбольной деревни" обязательно ношение защитных масок. Также в фан-зоне запрещено использование самокатов, велосипедов и других видов малого транспорта, ограничен пронос стеклянных бутылок, термосов, продуктов и напитков.