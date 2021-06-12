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Евро-2020

Матыцин назвал чемпионат Европы по футболу праздником, которого заждались люди

Матч открытия турнира, в котором сборная Италии разгромила команду Турции со счетом 3:0, прошел в пятницу
Министр спорта России Олег Матыцин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что чемпионат Европы по футболу является праздником, которого ждали люди. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

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В пятницу в Риме прошел матч открытия турнира, в котором команда Италии разгромила турецкую сборную со счетом 3:0.

"Я думаю, у всех очень похожие эмоции: эмоции преодоления, радости, что праздник пришел, не только в Санкт-Петербург. Сегодня мы здесь, в столице России не только культурной, но и спортивной. Вижу глаза людей, они заждались этого праздника", - сказал Матыцин.

"Несмотря на то, что матч открытия играют сегодня Турция и Италия, вижу, что люди переживают, поддерживают - кто-то Турцию, кто-то Италию. Самое главное, что мы здоровы, мы можем организовать в этих непростых условиях такое большое мероприятие", - добавил министр.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

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