Матыцин назвал чемпионат Европы по футболу праздником, которого заждались люди

ТАСС, 12 июня. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что чемпионат Европы по футболу является праздником, которого ждали люди. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

В пятницу в Риме прошел матч открытия турнира, в котором команда Италии разгромила турецкую сборную со счетом 3:0.

"Я думаю, у всех очень похожие эмоции: эмоции преодоления, радости, что праздник пришел, не только в Санкт-Петербург. Сегодня мы здесь, в столице России не только культурной, но и спортивной. Вижу глаза людей, они заждались этого праздника", - сказал Матыцин.

"Несмотря на то, что матч открытия играют сегодня Турция и Италия, вижу, что люди переживают, поддерживают - кто-то Турцию, кто-то Италию. Самое главное, что мы здоровы, мы можем организовать в этих непростых условиях такое большое мероприятие", - добавил министр.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.