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Евро-2020

Гюнеш: итальянцы были лучше турок в матче открытия чемпионата Европы

В первой встрече турнира сборная Италии разгромила команду Турции со счетом 3:0
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш EPA-EFE/Alessandra Tarantino
Описание
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш
© EPA-EFE/Alessandra Tarantino

ТАСС, 12 июня. Сборная Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу действовала лучше команды Турции. Об этом заявил главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В пятницу команда Турции в Риме крупно проиграла итальянцам со счетом 0:3.

"Это был не наш день, мы начали терять мяч и не могли двигаться вперед. Италия была лучше - мы проиграли более сильной команде. Это турнир, у нас есть еще две игры. Сначала мы подготовимся к матчу с Уэльсом", - сказал Гюнеш.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А, где также выступают команды Швейцарии и Уэльса. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

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Евро-2020
Евро-2020
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