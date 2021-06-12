Гюнеш: итальянцы были лучше турок в матче открытия чемпионата Европы

ТАСС, 12 июня. Сборная Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу действовала лучше команды Турции. Об этом заявил главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу команда Турции в Риме крупно проиграла итальянцам со счетом 0:3.

"Это был не наш день, мы начали терять мяч и не могли двигаться вперед. Италия была лучше - мы проиграли более сильной команде. Это турнир, у нас есть еще две игры. Сначала мы подготовимся к матчу с Уэльсом", - сказал Гюнеш.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А, где также выступают команды Швейцарии и Уэльса. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.