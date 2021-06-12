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Евро-2020

Капитанская повязка Дзюбы достанется самому юному болельщику на стадионе Евро в Петербурге

Акцию для детей из социальных учреждений и многодетных семей проведет РФС совместно с оргкомитетом российской части турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба подарит капитанскую повязку самому юному болельщику, который будет присутствовать на стадионе на матче чемпионата Европы в Санкт-Петербурге по приглашению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оргкомитета российской части турнира. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Совместная акция РФС и оргкомитета российской части Евро-2020 призвана поддержать детей из социальных учреждений, многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями.

Таким болельщикам будет выделено по 160 билетов на четыре матча чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге, в том числе на две встречи сборной России - против команд Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). После финального свистка в этих играх Дзюба передаст капитанскую повязку самому младшему из пришедших на стадион.

Стартовый матч сборной России в рамках группового этапа чемпионата Европы против бельгийцев начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июня в 11 городах.

Теги
Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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