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Футбол в России

"Урал" спустя неделю после покупки у "Динамо" продал Калинина в "Ростов"

Защитник подписал с "Ростовом" пятилетний контракт

ТАСС, 12 июня. Защитник Игорь Калинин перешел из екатеринбургского "Урала" в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

5 июня стало известно, что "Урал" воспользовался правом выкупа арендованного у московского "Динамо" Калинина.

Калинину 25 лет, в завершившемся чемпионате России он провел 22 встречи за "Урал", в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. Защитник был арендован у "Динамо" сроком на один сезон с правом выкупа. Ранее он выступал за "Рубин", "Краснодар", "Волгарь", а также украинские "Звезду", "Зарю" и "Ильичёвец".

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