Бывший футболист "Зенита" Ломбертс считает, что бельгийцам способен забить только Дзюба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России в первом матче группового этапа чемпионата Европы против бельгийцев предстоит много защищаться, но Артем Дзюба может реализовать момент в контратаке. Такое мнение высказал бывший футболист "Зенита" Николас Ломбертс, комментарий которого приводит газета " Спорт-Экспресс ".

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Матч между командами России и Бельгии состоится 12 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"В Бельгии почти не знают футболистов из России, говорят только о Дзюбе - знают его по "Зениту", по прошлому чемпионату мира, по матчам отборочного турнира. Он хороший игрок, сильный, крепкий, много забивает, - сказал Ломбертс. - Если кто и забьет Бельгии, то это будет Дзюба. России предстоит много защищаться, но на контратаке или со стандарта Дзюба может забить".

Ломбертсу 36 лет, он выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год. В составе санкт-петербургского клуба бельгиец четырежды побеждал в чемпионате России, дважды выигрывал Кубок России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Также российских футболистам в рамках группы B предстоит сыграть с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).