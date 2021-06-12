В поисках рецепта победы над "дьяволами". Сборная России сыграет на Евро с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу начинает выступление на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге матчем с командой Бельгии, которая является одним из фаворитов турнира. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", заполненном наполовину из-за коронавирусных ограничений.

Евгеньев прибыл в расположение сборной России для участия в чемпионате Европы по футболу

Сборная Бельгии, которую называют "красными дьяволами", является для российских футболистов одним из самых неудобных соперников. В новейшей истории эти команды встречались друг с другом семь раз. В пяти играх победу праздновали бельгийцы, дважды встречи завершались вничью. Команды последний раз играли друг с другом в отборочном турнире Евро-2020, оба поединка выиграли бельгийцы (3:1; 4:1).

Сборные России и Бельгии в третий раз встретятся в финальной стадии международного турнира: до этого команды играли на чемпионатах мира 2002 и 2014 годов, бельгийцы выиграли оба матча (3:2, 1:0).

Россия является правопреемницей СССР, футбольные сборные Советского Союза и Бельгии играли друг против друга пять раз. Четырежды победу праздновали советские футболисты, один раз - бельгийцы. Эта победа пришлась на матч 1/8 финала чемпионата мира 1986 года в Мексике, в котором сборная СССР уступила в дополнительное время (3:4).

Без Мостового и де Брёйне

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. В него вошли следующие футболисты: вратари Антон Шунин ("Динамо"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Юрий Дюпин ("Рубин"); защитники Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак").