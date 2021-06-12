В поисках рецепта победы над "дьяволами". Сборная России сыграет на Евро с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу начинает выступление на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге матчем с командой Бельгии, которая является одним из фаворитов турнира. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", заполненном наполовину из-за коронавирусных ограничений.
Сборная Бельгии, которую называют "красными дьяволами", является для российских футболистов одним из самых неудобных соперников. В новейшей истории эти команды встречались друг с другом семь раз. В пяти играх победу праздновали бельгийцы, дважды встречи завершались вничью. Команды последний раз играли друг с другом в отборочном турнире Евро-2020, оба поединка выиграли бельгийцы (3:1; 4:1).
Сборные России и Бельгии в третий раз встретятся в финальной стадии международного турнира: до этого команды играли на чемпионатах мира 2002 и 2014 годов, бельгийцы выиграли оба матча (3:2, 1:0).
Россия является правопреемницей СССР, футбольные сборные Советского Союза и Бельгии играли друг против друга пять раз. Четырежды победу праздновали советские футболисты, один раз - бельгийцы. Эта победа пришлась на матч 1/8 финала чемпионата мира 1986 года в Мексике, в котором сборная СССР уступила в дополнительное время (3:4).
Без Мостового и де Брёйне
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. В него вошли следующие футболисты: вратари Антон Шунин ("Динамо"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Юрий Дюпин ("Рубин"); защитники Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак").
В первых двух матчах группового турнира команде не сможет помочь Кудряшов, получивший травму ноги во время разминки перед товарищеской встречей со сборной Болгарии 5 июня. Тренерский штаб россиян был вынужден исключить из заявки на чемпионат Европы полузащитника Андрея Мостового, результат теста на коронавирус которого оказался положительным. Игрока "Зенита" заменил защитник "Динамо" Роман Евгеньев.
Не сможет выйти на поле в субботу и полузащитник бельгийцев Кевин де Брёйне, продолжающий восстановление от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Челси", в котором лондонский клуб обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Он, как и включенный в заявку бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, не полетел в Россию.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге два матча: с бельгийцами и финнами (16 июня). Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге также сыграет с командой Финляндии.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0