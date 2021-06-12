Самедов: российские футболисты должны сыграть дисциплинированно в матче с бельгийцами

Встреча первого тура группового этапа пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. В составе сборной Бельгии из-за травм не смогу сыграть полузащитники Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель.

"Шансы есть всегда, на победу тоже, к тому же мы играем дома, - сказал Самедов. - Де Брёйне и Витсель являются ведущими игроками середины поля для этой команды, однако сама сборная Бельгии очень мощная, там есть игроки, кем можно заменить, но это потеря для них. Победа над командой Бельгии является чудом? Если будет ничья, то это уже успех, если победим, то это будет суперрезультат".

"Положительного результата можем добиться за счет командной игры, дисциплины, хорошей физической подготовки. Будем играть на контратаках и в обороне в пять защитников. Есть командная игра, не важно, кто выстрелит в этой встрече, самое главное, чтобы мы сбалансированно и дисциплинированно действовали во всех линиях. Любой игрок атаки может забить или отдать голевую передачу", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть встреч группового этапа и четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет также против команд Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).