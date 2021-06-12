Матыцин: у футболистов и тренеров сборной России виден победный настрой

В субботу сборная России сыграет с командой Бельгии в своем первом матче на турнире. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. На групповом этапе российские футболисты также встретятся с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

ТАСС, 12 июня. Сборная России по футболу настроена на победу в первом матче чемпионата Европы с командой Бельгии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Настроение позитивное. Общаясь с болельщиками и организаторами, я понял, что проделан огромный объем работы. Подготовка к чемпионату была очень непростой. Надеемся на обеспечение гостеприимства для болельщиков из России и из-за рубежа, а также на удачное выступление нашей сборной. Надеюсь, что позитивная энергия поможет нашей команде сегодня удачно сыграть", - сказал Матыцин.

Министр спорта во время сборов перед чемпионатом Европы посетил одну из тренировок национальной команды на базе в Новогорске. "Для меня было очень важно непосредственно пообщаться и с главным тренером, и с игроками. Я ощутил и увидел, насколько они мотивированы, у меня было ощущение очень профессиональной и спокойной атмосферы, игроки понимают другу друга. Видно, что они настроены на победу", - отметил Матыцин.

"Надеемся, что все те схемы и задумки, которые были озвучены главным тренером, сегодня найдут свое воплощение. Ощущение, что команда настроена на победу", - добавил министр.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.