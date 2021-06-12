Тарпищев: Павлюченкова достойна похвалы за выступление на Roland Garros

В субботу Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финальном матче турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

"Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок, - сказал Тарпищев. - А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей".

По словам Тарпищева, российские теннисисты хорошо выступили на турнире во Франции. "В целом провели нормально. [Андрею] Рублеву немного не повезло - не было удачи, не успел вработаться. [Даниил] Медведев сыграл по своим силам. В миксте у нас финал (Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери в финале - прим. ТАСС) - это здорово, тем более впервые вместе играли", - сказал Тарпищев.