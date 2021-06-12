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Roland Garros

Тарпищев: Павлюченкова достойна похвалы за выступление на Roland Garros

Россиянка в решающем матче турнира во Франции уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Александров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заслуживает похвалы за выступление на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В субботу Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финальном матче турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

"Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок, - сказал Тарпищев. - А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей".

По словам Тарпищева, российские теннисисты хорошо выступили на турнире во Франции. "В целом провели нормально. [Андрею] Рублеву немного не повезло - не было удачи, не успел вработаться. [Даниил] Медведев сыграл по своим силам. В миксте у нас финал (Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери в финале - прим. ТАСС) - это здорово, тем более впервые вместе играли", - сказал Тарпищев.

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