Камельзон назвал подвигом участие Павлюченковой в финале Roland Garros

"Если спросите мою оценку, за выступление Павлюченковой я ставлю пять. Не могу поставить с плюсом, потому что был финал. Крейчикова выиграла этот финал, но он был очень интересный и непростой. Притом что в первом сете было 1:6 и любой другой растерялся, а Настя нет - она сумела достойно сыграть второй сет и выиграла его", - сказал Камельзон.

"Дальше было дело техники - кто же выиграет решающий сет. За последнее время, притом что наши женщины нас не радовали в последнее время результатами, это самое лучшее достижение. То, что Павлюченкова дошла до финала - подвиг", - подчеркнул он.

Также Камельзон отметил, что соперница Павлюченковой по финалу успела восстановиться после полуфинала против представительницы Греции Марии Сакари, который завершился со счетом 7:5, 4:6, 9:7. "Крейчикова оказалась на какую-то ступеньку ближе к победе. После тяжелой полуфинальной встречи она сумела восстановиться и вышла на финал в хорошей форме. Я был просто поражен", - признался собеседник агентства.