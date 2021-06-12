Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу. Его состояние стабилизировалось

ТАСС, 12 июня. Состояние футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена после потери сознания на поле в матче чемпионата Европы с командой Финляндии стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли на носилках. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.