Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу. Его состояние стабилизировалось

ТАСС, 12 июня. Состояние футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена после потери сознания на поле в матче чемпионата Европы с командой Финляндии стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В концовке первого тайма встречи в Копенгагене Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли на носилках. Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.
"Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось", - говорится в заявлении.
Сообщается, что решение о возобновлении матча будет принято в 20:45 мск.
Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.
В составе сборной Дании Эриксен провел 108 матчей и забил 36 мячей.