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Евро-2020

Нурмагомедов посоветовал футболистам сборной России меньше общаться с окружающими

Сборная России по футболу в первом матче на чемпионате Европы по футболу сыграет с командой Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России перед матчами чемпионата Европы должны сконцентрироваться на игре и меньше общаться с окружающими. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

Игра между сборными России и Бельгии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 12 июня. Начало игры - 22:00 мск.

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"Момент перед выходом на поле, на ринг, на ковер - самый важный у профессиональных спортсменов. Очень тяжело настроиться, когда на тебя смотрят миллионы людей по всему миру. Этим и отличается обычный спортсмен от чемпиона: он может совладать с эмоциями, собраться и направить энергетику в правильное русло. Я бы посоветовал меньше общаться с окружающими, даже с семьей, убрать телефоны и полностью сосредоточиться на том, что они должны делать, - играть в футбол", - сказал Нурмагомедов.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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