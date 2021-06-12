С нами царь. Российские болельщики верят в успех команды в матче Евро с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в первом матче на групповом этапе чемпионата Европы против команды Бельгии получит громадную поддержку. На стадионе "Санкт-Петербург" собрались болельщики из многих российских городов, а один из фанатов пришел на футбол в костюме царя Ивана Грозного.

Сборная Бельгии является для российских футболистов одним из самых неудобных соперников. В новейшей истории эти команды встречались друг с другом семь раз, в пяти матчах победу праздновали бельгийцы, дважды встречи завершались вничью. Команды последний раз играли друг с другом в отборочном турнире Евро-2020, и в обеих поединках верх брала команда Бельгии (3:1 - дома, 4:1 - в гостях). Однако в субботу эта печальная безвыигрышная серия вполне может быть прервана не без помощи "царя Ивана Грозного", который в обычной жизни носит имя Алексей и приехал в Санкт-Петербург из Москвы.

"Почему я пришел сегодня на футбол в костюме Ивана Грозного? Я так чувствую себя, это мое мировосприятие, а сам костюм я арендовал в Мариинском театре. Думаю, что мое появление на трибуне должно помочь нашим футболистам сыграть сегодня как можно лучше, царь и болельщики будут гнать игроков забивать голы и побеждать. Что будет, если не справятся? Всех посадим на кол", - в шутку заявил болельщик.

"Во время последнего чемпионата мира я был на матчах во многих городах, поддерживал нашу команду, когда та по пенальти выиграла у испанцев. Благодаря мне, собственно, и нам удалось выйти тогда в четвертьфинал. А на хорватов мне приехать не удалось, поэтому мы и проиграли. Поэтому сегодня сборную России должен ждать успех", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Два других болельщика из России приехали в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода. "Россия - одна из ведущих спортивных держав, поэтому от наших футболистов мы ждем только победы. Пусть мы играем сегодня с одной из ведущих сборных мира, но уступить бельгийцам не имеем права. Играть плохо на своем поле мы не имеем права", - считают они.