С нами царь. Российские болельщики верят в успех команды в матче Евро с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в первом матче на групповом этапе чемпионата Европы против команды Бельгии получит громадную поддержку. На стадионе "Санкт-Петербург" собрались болельщики из многих российских городов, а один из фанатов пришел на футбол в костюме царя Ивана Грозного.
Сборная Бельгии является для российских футболистов одним из самых неудобных соперников. В новейшей истории эти команды встречались друг с другом семь раз, в пяти матчах победу праздновали бельгийцы, дважды встречи завершались вничью. Команды последний раз играли друг с другом в отборочном турнире Евро-2020, и в обеих поединках верх брала команда Бельгии (3:1 - дома, 4:1 - в гостях). Однако в субботу эта печальная безвыигрышная серия вполне может быть прервана не без помощи "царя Ивана Грозного", который в обычной жизни носит имя Алексей и приехал в Санкт-Петербург из Москвы.
"Почему я пришел сегодня на футбол в костюме Ивана Грозного? Я так чувствую себя, это мое мировосприятие, а сам костюм я арендовал в Мариинском театре. Думаю, что мое появление на трибуне должно помочь нашим футболистам сыграть сегодня как можно лучше, царь и болельщики будут гнать игроков забивать голы и побеждать. Что будет, если не справятся? Всех посадим на кол", - в шутку заявил болельщик.
"Во время последнего чемпионата мира я был на матчах во многих городах, поддерживал нашу команду, когда та по пенальти выиграла у испанцев. Благодаря мне, собственно, и нам удалось выйти тогда в четвертьфинал. А на хорватов мне приехать не удалось, поэтому мы и проиграли. Поэтому сегодня сборную России должен ждать успех", - подчеркнул собеседник ТАСС.
Два других болельщика из России приехали в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода. "Россия - одна из ведущих спортивных держав, поэтому от наших футболистов мы ждем только победы. Пусть мы играем сегодня с одной из ведущих сборных мира, но уступить бельгийцам не имеем права. Играть плохо на своем поле мы не имеем права", - считают они.
"Предыдущие турниры показали, что от сборной России можно ждать чего угодно, у нас есть опыт побед над испанцами, французами, нидерландцами, англичанами, - напомнил один из нижегородцев. - Я думаю, что после этого чемпионата Европы в Россию нескоро еще раз придет такой большой турнир, как чемпионат мира или Европы. Поэтому нам нужно обязательно использовать фактор родных стен сейчас и добиваться результата".
"Не обижайтесь, но сегодня победит Бельгия"
Болельщики сборной Бельгии, которых приехало в город на Неве около 600 человек, на подходе к стадиону были, что называется, нарасхват. На все просьбы российских фанатов о совместном фото бельгийцы улыбались и отвечали согласием.
"Нам очень нравится в Санкт-Петербурге, здесь очень красивые болельщицы, - признался болельщик из Антверпена по имени Марио. - Здесь мы дышим полной грудью и не испытываем напряжения от ковида, который никак не хочет отпускать мир и Бельгию тоже. Да, люди здесь ходят в масках, но жизнь в этом городе совсем другая".
"Что касается прогнозов, то команда Бельгии сильна как никогда. Поэтому пусть наши российские друзья не обижаются, сегодня победят наши футболисты. Но не отчаивайтесь, вам обязательно повезет в дальнейших матчах", - сказал житель Антверпена.
Сборные России и Бельгии выступают в группе В вместе с командами Дании и Финляндии. Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.