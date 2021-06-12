Матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии не будет перенесен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии состоится согласно расписанию и не будет перенесен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу. Его состояние стабилизировалось

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В субботу полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Игра была прервана. Как сообщила пресс-служба УЕФА, Эриксена доставили в больницу, его состояние стабилизировалось.

"Матч между сборными Бельгии и России состоится согласно расписанию", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Игра между сборными России и Бельгии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 12 июня. Начало игры - 22:00 мск.