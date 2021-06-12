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Евро-2020

Дзюба и Баринов вошли в стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 мск
Артем Дзюба Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России огласила стартовый состав на первый матч чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 мск.

С первых минут на поле выйдут вратарь Антон Шунин; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий Артем Дзюба.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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