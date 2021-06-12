{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Колосков назвал правильным решение о доигровке матча сборных Дании и Финляндии в субботу

Игра между командами была прервана после того, как игрок сборной Дании Кристиан Эриксон потерял сознание
Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Решение о доигровке матча первого тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 по футболу между сборными Дании и Финляндии в субботу было верным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

На эту тему
Бывший врач "Спартака" отметил действия медиков в ситуации с Эриксеном
Бывший врач "Спартака" отметил действия медиков в ситуации с Эриксеном

В субботу в концовке первого тайма матча между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"Это решение принималось после полуторачасового обсуждения ситуации, - сказал Колосков. - Понятно, что там взвешивали все "за" и "против". Принцип такой - если есть малейший шанс продолжить игру, надо ее продолжить. Если чрезвычайная ситуация, которая не позволяет продолжать, игру надо перенести".

Теги
Евро-2020
Roland Garros
Французы Маю и Эрбер стали победителями Roland Garros в парном разряде
В финале спортсмены обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Бублика
Французы Маю и Эрбер стали победителями Roland Garros в парном разряде
Читать полностью