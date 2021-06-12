Бывший врач "Спартака" отметил действия медиков в ситуации с Эриксеном

В концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"Можно сказать, идеально все сделали, быстро. Главная задача - реанимировать, так как на поле это делать нецелесообразно, успеть передать специалистам в госпиталь и одновременно проводить реанимационные мероприятия, - сказал Васильков. - Дело в том, что дороги секунды и минуты. Если человек потерял создание и не дышит, остановка сердца, через пять-семь минут это уже покойник".

"Уже происходит смерть мозга, потому что он не получает кислорода. Поэтому нужно все делать быстро, без суеты и паники. Сейчас стадионы премьер-лиги оснащены портативным электрокардиографом, дежурит скорая помощь, у нас это есть", - добавил он.

Васильков рассказал, что могло случиться с игроком. "Возможно, была остановка сердца, к счастью, пока все хорошо, он жив и в сознании, это самое главное. Почему это произошло, нужно будет разбираться. В футболе подобные вещи крайне редки: хотя это контактный вид спорта, но тем не менее такого обморочного состояния за свою практику за 35 лет не встречал. Все-таки это молодые и крепкие ребята", - отметил он.

По мнению Василькова, УЕФА может обсудить возможность наличия в чаше стадиона реанимобиля, который мог бы выехать сразу на поле в случае подобных ситуаций. "Конечно, нужен бы такой маленький автомобиль, который оснащен всем, чтобы быстренько его положить. Это самое эффективное, чтобы специалисты сразу забрали его на каталку и повезли в работу. Так что на следующих чемпионатах мира и Европы это будет наверняка", - подчеркнул он.