Агент Эриксена сообщил, что футболист самостоятельно дышит и может разговаривать

ТАСС, 12 июня. Агент футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена Мартин Шоотс сообщил, что потерявший сознание в матче чемпионата Европы игрок самостоятельно дышит и может разговаривать. Комментарий Шоотса приводит журналист Озджан Акйол со ссылкой на нидерландское радио NPO .

В концовке первого тайма встречи чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был прерван и возобновился в 21:30 мск.

"Он самостоятельно дышит и может говорить. Находится в сознании", - сказал Шоотс.

Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.