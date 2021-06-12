Тренер сборной России по дзюдо считает, что Башаев героически выступил на чемпионате мира

Российские дзюдоисты завоевали на чемпионате мира три медали - чемпионом мира стал Яго Абуладзе (до 60 кг), серебряным призером - Башаев (свыше 100 кг), бронзу турнира завоевал Якуб Шамилов (до 66 кг).

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов считает героическим выступление на чемпионате мира в Будапеште тяжеловеса Тамерлана Башаева, поскольку уже после первой схватки на турнире спортсмен мог сняться из-за травмы голеностопа. Об этом Таов рассказал ТАСС.

"Тамерлан сегодня, можно сказать, героически боролся, и это не громкие слова. В первой схватке он сильно травмировался и реально бился через боль. Подумал после первой схватки: неужели мы снимемся? Но он показал характер и отборолся отлично. В финале с японцем Кагеурой немного не получилось, но нога сильно помешала", - рассказал Таов.

"Хочу поблагодарить докторов - Дарью Ткаченко и Игоря Медведкова за их работу. Затейпировали, обезболили и нога более-менее стояла. А Тамерлан грамотный спортсмен, вышел и показал свою борьбу на максимуме возможностей", - подчеркнул тренер.

"Молодцы, тренеры довольны"

Подводя итоги индивидуального турнира чемпионата, Таов отметил: "В целом команда выглядело очень хорошо, молодцы, тренерский коллектив доволен, хотя и могли побороться еще лучше. Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые выложились здесь по максимуму, наших спарринг-партнеров, весь наш тренерский коллектив и всех тех, кто болел, переживал и подбадривал нас всех за эти семь дней. И, конечно, нашу федерацию дзюдо и ее президента Василия Васильевича Анисимова, который болел за нас всем сердцем здесь, в Будапеште".

"Приятно, что благодаря победе Яго мы возвращаемся домой с золотой наградой, давно такого не было. Отборолся четко, несмотря на нервы и ответственность. Шамилов с бронзой, и это еще один весомый вклад в наш общий результат на этом чемпионате".

13 июня сборную России ждет турнир смешанных команд, который впервые включен в программу Игр на Олимпиаде в Токио: "Проходных схваток там можно не ждать, будем биться. Мы привезли сюда молодых ребят, чтобы посмотреть на них на фоне остальных команд".