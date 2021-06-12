{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Roland Garros

Французы Маю и Эрбер стали победителями Roland Garros в парном разряде

В финале спортсмены обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Бублика
Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 12 июня. Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Бублика в финальном матче Roland Garros в парном разряде. Турнир проходит в Париже.

На эту тему
Достойна похвалы. Павлюченкова в трех сетах уступила в финале Roland Garros
Достойна похвалы.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу французских теннисистов, которые были посеяны на турнире под шестым номером.

Эрбер и Маю в пятый раз выиграли турнир Большого шлема в парном разряде и второй раз победили на Roland Garros. В их активе по одной победе на Australian Open, Уимблдоне и US Open.

Голубев и Бублик впервые сыграли в финале турнира Большого шлема.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

Теги
Roland Garros
Евро-2020
Кошмар на футбольном поле. Инцидент с Эриксеном чуть не поставил Евро на паузу
Полузащитник сборной Дании потерял сознание в матче чемпионата Европы с командой Финляндии
Кошмар на футбольном поле.
Читать полностью