Французы Маю и Эрбер стали победителями Roland Garros в парном разряде

ТАСС, 12 июня. Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю обыграли представителей Казахстана Андрея Голубева и Александра Бублика в финальном матче Roland Garros в парном разряде. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу французских теннисистов, которые были посеяны на турнире под шестым номером.

Эрбер и Маю в пятый раз выиграли турнир Большого шлема в парном разряде и второй раз победили на Roland Garros. В их активе по одной победе на Australian Open, Уимблдоне и US Open.

Голубев и Бублик впервые сыграли в финале турнира Большого шлема.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.