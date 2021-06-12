Достойна похвалы. Павлюченкова в трех сетах уступила в финале Roland Garros

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС /. Россиянка Анастасия Павлюченкова остановилась в шаге от трофея Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В финальном матче россиянка, полтора года назад едва не закончившая карьеру, в напряженном трехсетовом поединке уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой - 1:6, 6:2, 4:6. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Павлюченкова сейчас сильнейшая теннисистка в стране и ее выступление в Париже достойно только восторженных слов. "Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок, - сказал Тарпищев ТАСС. - А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей".

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Павлюченкова перед началом турнира находилась на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла 12 титулов под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые, этот турнир стал для нее 52-м. Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема, с 2015 года, тогда в решающем матче Australian Open играла Мария Шарапова. В финале Roland Garros россиянки не играли с 2014 года, тогда в решающей встрече также принимала участие Шарапова. Крейчикова же, занимающая 33-ю строчку в рейтинге, стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Roland Garros. Победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников считает, что Павлюченковой для победы не хватило удачи: "Безусловно, это определенный успех, но очень жаль, когда доходишь до финального матча [и проигрываешь]. Для Насти этот результат - не очень, хотелось победы. Теннис - такая штука; к сожалению, все бывает", - сказал Кафельников ТАСС. "Не хватило везения, удачи, - добавил он. - Соперницы были в одинаковых условиях, обе играли первый матч такого важного турнира, обе нервничали. Одной повезло больше, чем другой".

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Заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон, несмотря на поражение, поставил оценку "отлично" россиянке за выступление на турнире. "Если спросите мою оценку, за выступление Павлюченковой я ставлю пять. Не могу поставить с плюсом, потому что был финал. Крейчикова выиграла этот финал, но он был очень интересный и непростой. Притом что в первом сете было 1:6 и любой другой растерялся, а Настя нет - она сумела достойно сыграть второй сет и выиграла его", - сказал Камельзон. Неплохой турнир для россиян Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн. По словам Тарпищева, российские теннисисты хорошо выступили на турнире во Франции. "В целом провели нормально. [Андрею] Рублеву немного не повезло - не было удачи, не успел вработаться. [Даниил] Медведев сыграл по своим силам. В миксте у нас финал (Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери в финале - прим. ТАСС) - это здорово, тем более впервые вместе играли", - сказал Тарпищев.

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