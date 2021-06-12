Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 26 264 зрителей.
В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Мёнье (34).
Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 зрителя. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 34 067 болельщиков, что составляет 50% от вместимости арены. Встреча между сборными России и Бельгии стала самой посещаемой на нынешнем турнире.
По ходу первого тайма главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две вынужденные замены. Из-за травм поле покинули Далер Кузяев и Юрий Жирков, их заменили Денис Черышев и Вячеслав Караваев. Кузяев столкнулся головами с игроком сборной Бельгии Тимоти Кастанем, вместо которого на поле вышел Мёнье.
В перерыве защитник Игорь Дивеев заменил полузащитника Дмитрия Баринова, а на 63-й минуте Максим Мухин и Алексей Миранчук вышли на поле вместо Романа Зобнина и Черышева. Лукаку, признанный лучшим игроком матча, посвятил свой первый забитый гол своему одноклубнику по итальянскому "Интеру" Кристиану Эриксену. Полузащитник сборной Дании потерял сознание на поле в матче чемпионата Европы с командой Финляндии (0:1) и был доставлен в больницу.
Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
Сборные России и Бельгии на чемпионатах Европы
Сборная России в шестой раз принимает участие в финальной части чемпионата Европы. В стартовом матче турнира российская команда потерпела поражение в четвертый раз, также на счету россиян одна ничья и одна победа. Лучшим достижением российской сборной является выход в полуфинал турнира 2008 года. Тогда россияне стали обладателями бронзовых медалей.
Сборная Бельгии также в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Всего сборные России и Бельгии встретились в восьмой раз, бельгийцы одержали шестую победу при двух ничьих.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Россия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0