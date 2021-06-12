Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 зрителя. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 34 067 болельщиков, что составляет 50% от вместимости арены. Встреча между сборными России и Бельгии стала самой посещаемой на нынешнем турнире.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 26 264 зрителей.

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По ходу первого тайма главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две вынужденные замены. Из-за травм поле покинули Далер Кузяев и Юрий Жирков, их заменили Денис Черышев и Вячеслав Караваев. Кузяев столкнулся головами с игроком сборной Бельгии Тимоти Кастанем, вместо которого на поле вышел Мёнье.

В перерыве защитник Игорь Дивеев заменил полузащитника Дмитрия Баринова, а на 63-й минуте Максим Мухин и Алексей Миранчук вышли на поле вместо Романа Зобнина и Черышева. Лукаку, признанный лучшим игроком матча, посвятил свой первый забитый гол своему одноклубнику по итальянскому "Интеру" Кристиану Эриксену. Полузащитник сборной Дании потерял сознание на поле в матче чемпионата Европы с командой Финляндии (0:1) и был доставлен в больницу.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

Сборные России и Бельгии на чемпионатах Европы

Сборная России в шестой раз принимает участие в финальной части чемпионата Европы. В стартовом матче турнира российская команда потерпела поражение в четвертый раз, также на счету россиян одна ничья и одна победа. Лучшим достижением российской сборной является выход в полуфинал турнира 2008 года. Тогда россияне стали обладателями бронзовых медалей.