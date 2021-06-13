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Евро-2020

Главный тренер сборной Дании не сдержал слез на пресс-конференции, говоря об Эриксене

Датчанин потерял сознание в матче чемпионата Европы с командой Финляндии
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд EPA-EFE/Friedemann Vogel
Описание
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд
© EPA-EFE/Friedemann Vogel

ТАСС, 13 июня. Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд призвал помнить о здоровье и о семье после инцидента с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном, произошедшем во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"Это был действительно тяжелый вечер, который нам всем напомнил, что является самым важным в жизни. Это те люди, которые нам близки. Это семья и друзья", - сказал Хьюлманд, не сдержав слез во время своей речи.

Датчане проиграли со счетом 0:1. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне в своем первом матче на турнире потерпели крупное поражение от команды Бельгии со счетом 0:3. В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем ранее.

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