Хьюлманд: у сборной Дании было два варианта доиграть матч с финнами после приостановки

ТАСС, 13 июня. Сборная Дании по футболу после госпитализации Кристиана Эриксена могла выбрать вариант доиграть матч чемпионата Европы с финнами в воскресенье. Об этом на пресс-конференции после матча заявил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

Кошмар на футбольном поле. Инцидент с Эриксеном чуть не поставил Евро на паузу

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с командой Финляндии, который прошел в субботу. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"После радостного известия о состоянии здоровья Эриксена, у нас было два варианта: доигрывать в тот же день или завтра в 12 часов. Общим решением было решено продолжать сегодня", - сказал Хьюлманд.

"Все наши мысли сейчас с Кристианом и его семьей. Он один из лучших игроков, о каких можно мечтать, а как личность он еще лучше", - добавил он.

Матч сборных возобновился в 21:30 мск. Встреча завершилась победой финской сборной со счетом 1:0. Для нее этот матч стал первым на чемпионатах Европы.