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Евро-2020

Хьюлманд: у сборной Дании было два варианта доиграть матч с финнами после приостановки

Игра между командами была прервана после того, как датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание на футбольном поле

ТАСС, 13 июня. Сборная Дании по футболу после госпитализации Кристиана Эриксена могла выбрать вариант доиграть матч чемпионата Европы с финнами в воскресенье. Об этом на пресс-конференции после матча заявил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

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Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с командой Финляндии, который прошел в субботу. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"После радостного известия о состоянии здоровья Эриксена, у нас было два варианта: доигрывать в тот же день или завтра в 12 часов. Общим решением было решено продолжать сегодня", - сказал Хьюлманд.

"Все наши мысли сейчас с Кристианом и его семьей. Он один из лучших игроков, о каких можно мечтать, а как личность он еще лучше", - добавил он.

Матч сборных возобновился в 21:30 мск. Встреча завершилась победой финской сборной со счетом 1:0. Для нее этот матч стал первым на чемпионатах Европы.

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