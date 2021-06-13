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Евро-2020

Павлюченко: для сборной России ничего не потеряно после поражения на Евро от бельгийцев

Россияне уступили команде Бельгии со счетом 0:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Расстраиваться после поражения сборной России по футболу в матче чемпионата Европы от бельгийцев не стоит, не все еще потеряно. Такое мнение высказал ТАСС бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Роман Павлюченко.

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Россияне в стартовом матче турнира проиграли в Санкт-Петербурге команде Бельгии со счетом 0:3.

"В 2008 году мы уступили 1:4, что одно и то же. У нас остались две игры, которые будут решающими. Поэтому ничего не потеряно и не надо расстраиваться. Думаю, будет все нормально", - сказал Павлюченко.

В следующем матче группы В россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с датчанами в Копенгагене.

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