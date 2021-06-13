Черчесов прокомментировал ошибки Шунина и Семенова в матче чемпионата Европы с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не стал высказывать претензии голкиперу Антону Шунину и защитнику Андрею Семенову после поражения от сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом тренер рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Первый гол был забит форвардом бельгийской команды Ромелу Лукаку после ошибки Семенова, второй гол забил защитник Тома Мёнье (34) после того, как Шунин после подачи с фланга отбил мяч перед собой.

"Высказал свое недовольство [команде] в нормальной форме. Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал, потому что есть команда, которая на поле, есть индивидуальные вещи на поле, которые нужно исправлять. Голы пропускать такие обидно, но играть нужно так, как надо. Наша задача - готовиться, а то, что порцию критики получим - это совершенно заслуженно", - сказал Черчесов.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы B. В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Дании (1:0). Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку в таблице. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.