Канчельскис: сборная Бельгии победила россиян в матче Евро без особого напряжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии обыграла команду России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы без особого напряжения. Такое мнение высказал двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

Сборная России проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3. В другом матче группы B сборная Финляндии обыграла датчан (1:0).

"Сегодня играла одна сборная, они [сборная Бельгии] победили без особого напряжения. Непонятно, что мы тренировали на сборах", - сказал Канчельскис.

"Мы обыгрываем только посредственные сборные, я не вижу, за счет чего мы можем выйти из группы. Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. У нас, в принципе, в футболе большая проблема: футбол убит", - добавил он.

После первого тура сборная России занимает последнее место в группе B, бельгийцы находятся на первой строчке турнирной таблицы. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.