Дзюба: Лукаку, вероятно, был шокирован тем, как оборонялась сборная России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку был шокирован обороной сборной России. Такое мнение высказал форвард российской команды Артем Дзюба, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3 в первом матче на чемпионате Европы. Два мяча в составе победителей забил Лукаку.
"Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся, - сказал Дзюба. - Мы плохо защищались. Такие хорошие команды, как сборная Бельгии, не прощают ошибок".
Дзюба отметил, что россияне начали матч достаточно неплохо. "Думали, что уж ничьей-то добьемся, - сказал он. - Но затем все изменила глупая ошибка. В матче с таким сильным противником вернуться в игру всегда невероятно сложно".
Лукаку, в свою очередь, заявил, что бельгийцам необходимо поработать над устранением ошибок. "В первом тайме сыграли почти идеально, - сказал нападающий. - Мы создавали моменты, играли изобретательно, а вот после перерыва начали ошибаться. Над этим нужно поработать, если хотим пройти в турнире далеко".
В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.