Дзюба: Лукаку, вероятно, был шокирован тем, как оборонялась сборная России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку был шокирован обороной сборной России. Такое мнение высказал форвард российской команды Артем Дзюба, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

В субботу россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3 в первом матче на чемпионате Европы. Два мяча в составе победителей забил Лукаку.

"Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся, - сказал Дзюба. - Мы плохо защищались. Такие хорошие команды, как сборная Бельгии, не прощают ошибок".

Дзюба отметил, что россияне начали матч достаточно неплохо. "Думали, что уж ничьей-то добьемся, - сказал он. - Но затем все изменила глупая ошибка. В матче с таким сильным противником вернуться в игру всегда невероятно сложно".

Лукаку, в свою очередь, заявил, что бельгийцам необходимо поработать над устранением ошибок. "В первом тайме сыграли почти идеально, - сказал нападающий. - Мы создавали моменты, играли изобретательно, а вот после перерыва начали ошибаться. Над этим нужно поработать, если хотим пройти в турнире далеко".

В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.