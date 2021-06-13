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Евро-2020

СМИ: "Тоттенхэм" интересуется игроком, забившим автогол в матче открытия Евро

Также на трансфер защитника "Ювентуса" Мериха Демирала претендует "Эвертон"
Мерих Демирал EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Мерих Демирал
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 13 июня. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника итальянского "Ювентуса" Мериха Демирала в летнее трансферное окно. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Отмечается, что сумма трансфера может составить €40 млн. Также на футболиста претендует английский "Эвертон".

В стартовом матче чемпионата Европы по футболу турецкий защитник отметился автоголом в матче против команды Италии. Это первый случай в истории чемпионатов Европы, когда первый мяч на турнире был забит в свои ворота.

По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с "Ювентусом" действует до 30 июня 2024 года.

Демиралу 23 года, он выступает за итальянский клуб с 2020 года. В прошедшем сезоне турок принял участие в 24 матчах за "Ювентус" во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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