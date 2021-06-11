Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Турок Мерих Демирал забил мяч в свои ворота в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Италии. Матч открытия турнира проходит в Риме.

После прострела игрока "Сассуоло" Доменико Берарди Демирал срезал мяч в свои ворота на 53-й минуте. Демирал выступает за итальянский "Ювентус".

На 66-й минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество сборной Италии.

Турки и итальянцы представляют группу А. Находящиеся в этом же квартете сборные Швейцарии и Уэльса проведут очный матч в субботу на стадионе в Баку.

На чемпионате Европы 2016 года, который прошел во Франции, первый мяч турнира забил француз Оливье Жиру.

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).