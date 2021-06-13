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Евро-2020

Глава Минобороны Дании в письме поблагодарила финнов за поддержку футболиста Эриксена

После инцидента в матче Дания - Финляндия финские болельщики стали скандировать "Кристиан!" в поддержку футболиста
Кристиан Эриксен (справа) EPA-EFE/Friedemann Vogel
Описание
Кристиан Эриксен (справа)
© EPA-EFE/Friedemann Vogel

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /ТАСС/. Министр обороны Дании Трине Брамсен направила письмо коллеге из Финляндии Антти Кайкконену, в котором поблагодарила финских игроков и болельщиков, поддержавших в субботу полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Об этом Кайкконен сообщил в воскресенье в "Твиттере".

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"Датская коллега прислала письмо, где поблагодарила финских игроков и болельщиков", - написал он.

В письме, фото которого опубликовал министр, Брамсен отмечает, что "пишет, чтобы выразить искреннюю признательность" за поведение финнов во время матча, и что их отношение к происходящему "в страшные минуты [субботнего матча] было по-настоящему трогательным".

"Поздравляю с победой. Она была заслуженной. Мы ясно увидели, что у Финляндии сильная оборона", - указала глава датского министерства.

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли с поля на носилках.

Болельщики сборной Финляндии, чтобы поддержать датчан, скандировали со своих трибун "Кристиан!". Матч был приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле. Во время возвращения на поле датчан финские футболисты встречали их аплодисментами. Матч возобновился в 21:30 мск и завершился победой сборной Финляндии со счетом 1:0.

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